競泳出身の武中の武器は、やはりスイムだⓒAKIHIKO HARIMOTO競泳からトライアスロンへ──転向3年目を迎えた武中香奈枝が、一歩一歩キャリアを前に進めている。和歌山北高、新潟医療福祉大で水泳に打ち込み、大学卒業後にトーシンパートナーズ・チームケンズへ加入。デビューから5か月後の第30回日本トライアスロン選手権で5位に入り、界隈を騒がせた逸材は今年、勝負の年を迎えている。2028年のロサンゼルス・オリンピッ