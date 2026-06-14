All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年4月23日に回答があった、東京都在住66歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：隅田川のカモメ年齢性別：66歳男性居住地：東京都家族構成：本人、妻（62歳）住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の世帯年収：950万円現預金：1200万円リスク資産：1800万円月5万円の赤字「自分への投