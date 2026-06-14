クーマン監督が前日会見で「メンフィスはコンディションが整っており、先発できる」と語った(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）は、日本代表が所属するグループFの公式戦が現地時間6月14日よりスタートする。13日には、日本の初戦の相手であるオランダ代表のロナルド・クーマン監督が会見に出席し、意気込みなどを語った。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見るオランダ