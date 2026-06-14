All About ニュース編集部では、2026年6月2日、全国10〜70代の男女300人を対象に、40代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「イメージよりも高身長だった40代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：藤原竜也／38票2位にランクインしたのは、藤原竜也さんです。埼玉県出身、1982年5月15日生まれの藤原さんは、数々の蜷川幸雄作品で座長を務めてきた実力派俳優で