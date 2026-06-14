タレント・菊地亜美（３５）が、このほど、Ｋアリーナ横浜で開催された「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥｐｒｅｓｅｎｔｓ『ＣＥＲＥＭＯＮＹ』」で再会した女優の透明感に驚いた。「透明感ありすぎてもはや透けてる」「本田望結ちゃん＆紗来ちゃんに久しぶりに会えたよ♡」と子役出身でフィギュアスケーターでもある女優・本田望結（２２）＆本田紗来（１９）姉妹との３ショットを添えて報告。「初めて会った時