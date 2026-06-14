◇交流戦ヤクルト４―０ソフトバンク（2026年6月14日みずほペイペイD）ヤクルト・奥川恭伸投手（25）がレギュラーシーズン初完封で3勝目を挙げた。最後は柳田を中飛に打ち取った。いい角度で上がった打球に「だいぶヒヤッとしました」と笑った。完投も今年5月24日のDeNA戦に続いて2度目。その試合は8回1失点で敗れているので、完封の喜びはひとしおだ。「凄い気持ち良かったですね。最後までマウンドにいるということ