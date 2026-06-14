男子400メートル障害決勝力走する後藤大樹＝パロマ瑞穂スタジアム陸上で今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた日本選手権最終日は14日、名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで行われ、男子400メートル障害決勝は京都・洛南高の後藤大樹が48秒09のU20（20歳未満）日本新記録を樹立して初優勝し、日本陸連が定める選考基準を満たしてアジア大会の代表入りを決めた。女子1500メートル決勝は田中希実が4分11秒80で7連覇