【漫画】本編を読む自分のペットが私たち人間の言葉を話したように聞こえることはないだろうか。「もしかしてウチの子って天才!?」――天才かどうかは分からないが、少なくとも、ペットが飼い主に興味を持っていることは分かる。だって、気にならない相手の言葉など、覚えるはずがないのだから。『ニンゲンの飼い方』（ぴえ太/KADOKAWA）で描かれるのは、魔獣や魔人だけが暮らす世界に現れたニンゲンと、そのニンゲンを飼うこと