住宅ローンを契約するときに加入する団体信用生命保険（団信）は、契約者に万一のことがあった場合にローン残債が弁済される仕組みです。ファイナンシャル・プランナーから「団信が付いているから生命保険は減額できる」と言われ、保険料の削減に踏み切ろうとする人もいるのではないでしょうか。 ただし、団信がカバーするのは原則として「死亡」と「所定の高度障害状態」のみで、病気やけがで働け