【モデルプレス＝2026/06/14】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）が、6月14日放送の日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）に出演。2年前の秘蔵映像が公開され、ファンから反響が寄せられている。【写真】M!LK塩崎太智、話題の“初期装備ニキ”姿◆塩崎太智「イッテQ」オーディションの秘蔵映像公開2024年に実施されたという同番組のオー