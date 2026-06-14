韓国の女性９人組ガールズグループ「ＴＷＩＣＥ」の日本人メンバー・モモ（ＭＯＭＯ）が衣装ショットを披露し、ファンの目線をくぎ付けにしている。１３日に行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６（ＭＡＪ）」に登場したモモ。インスタグラムでオフショットを公開した。モモはブラックの超ミニ丈ワンピースを着こなしており、素肌があらわになったスタイルになっている。この投稿にファンからは「可愛す