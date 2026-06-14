◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル、重）今年の上半期Ｇ１を締めくくる第６７回宝塚記念が６月１４日、阪神競馬場の芝２２００メートルで１８頭で争われ、武豊騎手騎乗で２番人気のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が勝利。直前のゲリラ豪雨で馬場が「良」から一気に「重」に。恵みの雨も味方に、昨年に続く連覇を達成し、仁川にユタカコールが鳴り響いた。