ボートレース福岡のG3「オールレディース・LOVEFM福岡なでしこカップ」は14日、3日目を終えた。戸敷晃美が5走オール3連対と好調だ。5枠で登場した3日目9Rはバック4番手もじわじわと前との差を詰めると、2周2マークで好旋回を放ち、2番手に浮上。舟が向いてからの加速が抜群だった。「伸びは3日目が一番良かったと思います。序盤に気になっていた行き足の鈍さも解消できたし、ターン回りも悪くない。伸び寄りでバランスが取れ