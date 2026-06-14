元NMB48の和田海佑さんが、週刊SPA!6月16日号の「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」に登場しました。【写真】ぷっくり唇がセクシーな和田海佑さんジューンブライドの季節に合わせた今回のグラビアで、和田さんは「新婚生活」テーマにした撮影に挑戦。持ち前のあざとかわいい魅力と、とろけるような美ボディを披露しました。グループ卒業後の新たな一面は必見です。誌面では、新婚の日常をのぞき見しているかのようなシチュエーシ