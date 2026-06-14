きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。第15話大丈夫、あの頃の私じゃない【編集部コメント】ほら〜……やっぱりわかってないじゃないですか。ハルミさんはアキナさんとの比較次第で自分の価値が決まると思って生きてきま