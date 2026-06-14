子どもは成長とともに、自分の交友関係や社会をどんどん広げていきます。そうなると親との関係性にも変化が見られるもの。親からすると、子どもと距離があるように感じてしまうこともあるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママも悩んでいる様子です。『子ども2人（上は社会人）が予想以上に成長して、私や夫の想像もつかない世界に行っています。私は、どんどん取り残されている気がしています。物理的な距離もあります