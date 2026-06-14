日本ソフトボール協会は14日、評議員会と理事会で任期満了に伴う役員改選を行い、元女子日本代表監督の宇津木妙子副会長（73）の退任が決まった。今後は「終身名誉監督」として競技普及などに従事する。衆院議員の牧島かれん会長（49）は1期2年で退任。新会長にトヨタ自動車のエグゼクティブフェローの河合満氏（78）が就任。宇津木麗華副会長（63）は留任する。