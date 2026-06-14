ハンドボールのリーグH・プレーオフ最終日は14日、東京・国立代々木競技場で決勝が行われ、男子はブレイヴキングス刈谷（レギュラーシーズン1位）が豊田合成名古屋（同2位）に28―27で競り勝ち、初優勝を果たした。女子は香川銀行（同1位）がブルーサクヤ鹿児島（同2位）を26―23で下し、初制覇した。