タイの国技になっている格闘技「ムエタイ」の国内最大級のジムが１３日、山形市双葉町の山形テルサ２階にオープンした。ムエタイの聖地と呼ばれる「ルンピニー・スタジアム」を運営するタイ陸軍と同国政府の公認を受けた世界初の施設といい、同日は関係者も出席して友好を誓い合った。山形市が東京五輪でタイのホストタウンを務めた縁で交流が続いており、同市に本部を置く「日本ムエタイ連盟」の働きかけもあって設立された。