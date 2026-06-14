今年3月に結婚した歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が14日放送のABCテレビ「新婚さんいらっしゃい」（日曜後12・55）にゲスト出演。能條が橋之助の家庭での驚きの素顔を明かす場面があった。番組では能條が橋之助を愛おしいと思った出来事を再現VTRで紹介した。ある夜、橋之助は酔っ払って帰ってきたが、2人でソファーに腰かけていると橋之助は「愛未は本当に僕のことが好きなの？」と問いかけ