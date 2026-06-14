ボートレース芦屋の「ＰａｙＰａｙ銀行賞」が１５日に開幕する。土井祥伍（３１＝大阪）は２年３か月ぶりとなる当地参戦。今節、手にした４３号機は５節目の使用。これまで乗った４選手は揃って好評価だった。土井も特訓後に「そのまま乗ってみました。力強い感じがしましたね。もうこのまま乗っていきますよ」と好感触をつかんで笑みもこぼれた。久々のブランクも機力でカバーする。