新日本プロレス１４日の大阪城ホール大会で、ＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）、ＯＳＫＡＲ（２７）組がＨＥＮＡＲＥ（３３）、グレート―Ｏ―カーン組組に敗れ、７度目の防衛に失敗した。合体技攻勢で優位を築いた王者組だったが、合体技Ｋ．Ｏ．Ｂは決められない。ＩｃｅはＨＥＮＡＲＥの激しい打撃戦を繰り広げた後で、場外のオーカーンからイス攻撃を浴びてし