【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年7月8日(水)よりフジテレビ「B8station」にて放送が決定している、地獄から這い上がった復讐の化身が、神話の力を「盗み」尽くして敵を討つ異能力アクション、TVアニメ「盗掘王」のメインビジュアル第2弾と第2弾PVが公開された。メインビジュアル第２弾では不敵な笑みを浮かべ、遺物を構える主人公の・剛力遼河(CV細谷佳正)に加え、周囲を固める主要キャラクターたちも、それぞれの決