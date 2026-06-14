【モデルプレス＝2026/06/14】俳優の鈴木福が6月12日、自身のInstagramを更新。韓国で撮影したプライベート動画を公開し、反響を呼んでいる。【写真】21歳子役出身俳優「オフの姿もカッコイイ」韓国街中ショット◆鈴木福、韓国を楽しむ姿を動画で公開鈴木は「韓国を楽しむ鈴木福。いつかやってみたかった。おしゃれな感じで街中歩くやつ」とつづり、リール動画を投稿。黒のキャップにジャケット、デニムと黒統一コーディネートで韓