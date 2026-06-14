【モデルプレス＝2026/06/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた内田金吾と多田梨音の“きんりのカップル”がそれぞれのSNSを更新。破局したことを伝えた。【写真】「今日好き」カップルが印象ガラリランウェイ◆内⽥⾦吾＆多⽥梨⾳カップルが破局内⽥は「この度『今日、好きになりました。夏休み編2025』にて成立した梨