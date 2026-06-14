俳優の由美かおるさん（75）が2026年6月10日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つコーデを披露した。「ぜひご覧くださ〜い！」由美さんは、「ぶらサタ・タカトシ温水の路線バスで！ 歴史と現代が交差する常陸国！水戸〜大洗」に出演したことを報告し、ピンクのカーディガンと白いミニスカートを合わせたコーデでピースサインする様子を投稿した。「ぜひご覧くださ〜い！」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写