ハンス・オフト元日本代表監督（写真は代表監督時）（c）SANKEI ハンス・オフト元日本代表監督は、Jリーグ発足を控えた日本で初の外国人代表監督となり、彼が率いた日本代表は1994年ワールドカップ（W杯）アメリカ大会の最終予選で初出場にあと一歩に迫り、日本のW杯への可能性と目指す道を示した。 それから32年、日本代表は6月11日（日本時間12日）に始まったW杯北中米大会に8大会連続8度目の出場で「優勝」を目