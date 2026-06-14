ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。日本海に沿って走る路線です。おいしいラーメンを求めて出発進行！ パンチ力のある「長岡生姜醤油ラーメン」 インパクトの強い真っ黒なスープは、まさに芳じゅん。生姜の風味を強調したパンチ力のある「長岡生姜