JuggrixhSentanaのニューアルバム『Jewelry』は極めて軽やかな作品だ。そしてその軽やかさは特別なものとして聴こえる。時代とか、しがらみとか、そういうものに縛られず、煌めいている。 （関連：【動画あり】BIMをフィーチャリングしたJuggrixhSentana「Late Night step」MV） 『Jewelry』は率直で、タイトだ。何も分かりづらいことはなく、端的に我々に問いかける。7曲、全19分の夢心地。それはあまりにも短