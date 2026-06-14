国会報告、今回は衆議院議員で自民党の橋本岳さんです。＊6月13日（土）RSKイブニングニュースで放送 【写真を見る】【国会報告】橋本岳さん（衆議院・自民）「地域の工場をGX対応に、国際競争で勝てるように」 ――2026年度の補正予算が成立しました。政府の対応などはどのように見られていますか （橋本 岳さん）「やはり今、なんといっても皆様方のご心配は、イランの情勢について、特に石油だとかナフサ由