ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来（24）が6月11日、Xを更新。木原龍一（33）とのユニークな掛け合いが、ネット上で大きな盛り上がりを見せている。 【画像】りくりゅう、初CM撮影のオフショットに「キュンキュン」木原龍一の優しい声に「リピートしちゃう」「メチャクチャ可愛いですね」 「15年ぶりに自転車に乗ってます」という近況を報告した三浦。久