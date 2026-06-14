サッカー選手の本田圭佑（39）が6月12日、Xを更新。サッカー日本代表キャプテンの遠藤航（33）が代表引退を発表したことを受け、遠藤へ熱いメッセージを送り、ファンの涙を誘っている。 【画像】「マジでバケモン」なでしこ長谷川唯が見せた華麗な“スーパープレイ”にファン大興奮「ホント芸術的」「Uターンならぬ、唯ターン」 この日遠藤は、「発表にあった通りW杯メンバ