健康状態は年代ごとに大きく変化し、それらは個人の働き方にも少なからず影響を及ぼしている。さまざまなデータをもとに高齢期の仕事と健康の関係を読み解く。※本稿は、ニッセイ基礎研究所生活研究部の坊 美生子『女性たちの定年後――お金・仕事・暮らしのリアル』（祥伝社）の一部を抜粋・編集したものです。働き続ける上で重要な“健康状態”という視点いつまで働くか、どのように働くかを考える上で、健康は重要な判断材料