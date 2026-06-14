サッカー・ワールドカップが開幕。約100年の歴史の中で、優勝国は8カ国しかない。日本が9カ国目の優勝国になる可能性を秘めていると、元プロサッカー選手、スポーツジャーナリストの中西哲生氏は言います。『日本サッカーはどこまで強くなるか』（青春出版社刊）から、日本人サッカー選手と日本代表チームの魅力と可能性について、抜粋して解説します。サッカー・ワールドカップの優勝国は8カ国のみワールドカップで優勝を果たし