【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSが6月12日～13日に韓国・釜山で『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』を開催した。 ■BTSの故郷・釜山で迎えたデビュー13周年のバースデー 韓国・釜山のアジアド主競技場で行われた『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』は約11万人のファンを動員。この公演はオンラインストリーミングも実施され、191の国と地域のファンも参加。さらにBTSの