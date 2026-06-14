DASH村放送1000回記念SP！福島で26年目の米作り！こだわりの良い苗を目指して初めてのチャレンジも！田植えはDASHメンバーが勢揃いで嵐の予感！？横山・松島・高地が初めての田植えに悪戦苦闘！実りの秋を無事に迎えられるのか？そして、1000回の歴史の中で城島の思い出深い回とは？慎太郎と藤原は思いを込めたお祝いのスペシャル料理を炸裂させるが、まさかの事態に！？懐かしの初登場シーンもプレイバック！