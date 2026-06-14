本誌では約2年半ぶりの撮り下ろしグラビアとなった黒嵜菜々子。「久しぶりの登場ということで、大人っぽさを意識しました。個人的な大人のイメージは、読んで字のごとくですが “大人しい” であったり “余裕がある” といった雰囲気を持つこと。今回のグラビアを見て、大人っぽさを感じてもらえたら嬉しいな！でも実際の私は、見た目は大人、頭脳は5歳児という “逆コナンくん” なんです。仕事中でも無言になるのがいやで、