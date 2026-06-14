国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）グランドセレモニーが13日夜に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、この模様はNHK総合テレビで生中継された。オープニングムービーが話題になると、主人公について「誰？」と話題を集めている。【写真】『MAJ2026』オープニングで「誰？」→モデルの「えび」『MAJ』では、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽