昨年、アイドルグループを卒業し、現在は女優として活動中の佐々木ほのか。あっという間だったというソロになってからの1年を振り返ってくれた。「一人で活動するようになっていちばん変わったなって思うことは、人と関わるようになったこと。アイドルのころはメンバーが一緒にいてくれたので頼りっきりだったのですが、今は自分だけで道を切り開かなければいけない。だからこそ、共演者さんをはじめ、たくさんの人と関わるよう