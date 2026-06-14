連続テレビ小説『風、薫る』で大家直美役を務める上坂樹里と、玉田多江役を務める生田絵梨花が14日、日本医科大学武蔵小杉キャンパスで開催されたスペシャルトークショーに登壇した。会場には約380人が来場し、朝ドラへの反響や今後の見どころについて語った。【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開現在放送中の『風、薫る』は、看護の道を切り拓いた人々を描く作品。イベントでは、直美を演じる上坂と、多江を演じる