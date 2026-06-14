◇陸上日本選手権最終日（2026年6月14日愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子110メートル障害決勝は、23年世界選手権5位入賞の泉谷駿介（住友電工）が13秒17で2年連続5度目の頂点に立った。阿部竜希（エターナルホスピタリティG）が13秒28で2位だった。泉谷は終盤に阿部に詰め寄られながらもリードを譲らず。「楽しんでスタートできて、勝ち切れてうれしい。競った時に焦らずに勝てて良かった。心から競技を楽しむことができ