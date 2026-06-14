米マット最高峰でも圧倒的人気を誇る美女レスラーが、充実の欧州ツアーのオフショットを公開。ギャップあふれる姿でファンをメロメロにしている。【画像】ナチュラルメイクでも美しい“最恐女王”のオフショットWWEスーパースターのリア・リプリーが10日、自身のインスタグラムを更新。ヨーロッパ遠征中に撮影されたオフショットを大量公開した。リアは投稿に「疲れた目、満たされた心！欧州旅行パート1」と短い言葉を添え、