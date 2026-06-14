アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意が大詰めを迎える一方で、イスラエルによるレバノンへの攻撃は14日も続いています。イスラエル軍は13日、親イラン組織「ヒズボラ」を標的に、レバノン南部の70か所以上を空爆したと発表しました。レバノンの国営通信は14日、レバノン南部の複数の町へイスラエル軍による空爆があり、少なくとも民間人1人が死亡したと報じました。イスラエル軍は前日の13日にも、「ヒズボラ」の拠点だとして