整理収納のプロが片付けの現場で使うアイテムは、意外にも特別なものではありません。「どこでも手に入る“3つのアイテム”があれば、片付けはもっとラクになります」と話すのは、片付けのプロ・下村志保美さん。今回は、下村さんが愛用する“片付けの3種の神器”と、その活用法を教えてもらいました。 神器1：メジャー。片付けの第一歩は「測ること」から収納を考えるとき最初にやるべきことは、サイズを正確に測ること。1mm