8回2死まで完全投球も…快挙ならずの由伸に大谷は？米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で先発登板。8回2死まで走者を一人も許さないという快投を披露した。9回の先頭打者に本塁打を浴びて降板し、大記録達成はならなかったものの、試合後に大谷翔平投手と見せたいつもと変わらぬ姿に日本のファンが反応している。山本は8回1/3を投げ、被安打1、1失点。8回2死から遊撃手ベッ