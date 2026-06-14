筆者の知人の妹の夫は、自称「芸術家」らしく、仕事の実態はよくわからず、収入もほとんどないと聞いていました。家族の間ではその義弟の横柄な態度に困らされることも少なくありませんでした。しかし、「夫婦で納得しているなら」と周囲は口を出さずにいました。ところがある日、ついに母の我慢が限界を迎えてしまい……。 4コマ漫画