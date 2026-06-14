猫のお留守番のアフターケア5選 1.猫の体をチェックする 猫は、お留守番中に毛玉やフードの早食いで吐くことがあります。誤飲や病気、ストレスなどが原因の場合もあるため、帰宅後は吐しゃ物の確認をしましょう。また、体を優しく撫でながら、ケガや痛みがないか、被毛の汚れや呼吸、歩き方に異常がないかも確認してください。 また、猫の行動を観察することも大切です。飼い主の後を過剰に追い回し