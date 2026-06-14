実業家の前澤友作氏が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、フランスのサルト・サーキットで開催されている耐久レース「ル・マン24時間耐久レース」に訪問したことを明かした。 【写真】「ル・マン24時間」優勝車を手に入れちゃったうれしそうな前澤氏 サーキットにたたずむ画像を掲載し「フランスのルマンに来ています。」と報告。「世界で最も過酷で美しい24時間レース『ルマン2