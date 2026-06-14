タレントの川瀬もえが13日、自身のインスタグラムを更新。海辺でのショットを公開し、反響を呼んでいる。 【写真】気になるのは綱だけじゃない思わず目が奪われるしゃがんだ姿 川瀬は「夕焼けが綺麗で」とつづり、透け感のあるヌーディーなカラーのキャミワンピ姿を投稿。8日には同じ衣装を着た動画も公開しているが、太陽の光にさらされると2本の美しい脚が浮かび上がる刺激的な場面も。さらにデコルテ