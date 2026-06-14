ダラス・スタジアムは8万人収容森保一監督率いる日本代表は6月14日（日本時間15日未明）、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ初戦オランダ戦に臨む。会場は大型映像装置も備えられた建設費13億ドル（約2082億円）の壮大なスタジアム。開閉式の屋根もあり、冷暖房が完備。収容人数は約8万人にも上る。一歩踏み入れると、壮観な景色が広がる。ピッチの真上には箱型の大型ビ